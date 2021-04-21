ЦСКА победил «Фенербахче» в первом матче 1/4 финала Евролиги

Московский ЦСКА переиграл в первом матче четвертьфинала Евролиги турецкий «Фенербахче» с счетом 92:76.
Самыми результативным игроками встречи стали баскетболисты ЦСКА Даниэль Хэкетт и Уилл Улайберн, набравшие по 20 очков.
У «Фенербахче» самым результативным стал экс-защитник армейцев Нандо Де Коло. В его активе 27 результативных баллов.
Ответный поединок состоится 28 апреля в Стамбуле.
Напомним, что армейский клуб завершил регулярный чемпионат Евролиги с 24 победами на втором месте. «Фенербахче» стал седьмым.