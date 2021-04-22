Паскуаль - о матче «Зенита» с «Барселоной»: Хорошо оборонялись и сумели одержать важную победу

«Я был уверен, что «Барселона» вернется в игру. В концовке матча мы немного потеряли контроль. «Зениту» нужно улучшить этот компонент, но мы верили в свои силы, продолжали хорошо обороняться и сумели одержать важную победу. Понимаем, что обыграть испанскую команду трижды практически невозможно, но мы продолжим», - приводит слова наставника пресс-служба Евролиги.
Ответный поединок состоится 28 апреля в Санкт-Петербурге.
Отметим, что российский клуб завершил регулярный чемпионат Евролиги на 8-й позиции. «Барселона» выиграла регулярный чемпионат.