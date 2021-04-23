Восходящая звезда американского баскетбола Терренс Кларк погиб в автокатастрофе

Баскетболист из Университета штата Кентукки Терренс Кларк погиб в результате автомобильной аварии.

Согласно отчёту полиции, причиной ДТП, произошедшего накануне в Лос-Анджелесе, стал выезд на запрещающий сигнал светофора и последующее столкновение с другой машиной.

Баскетболист был доставлен в больницу, однако, врачи не смогли спасти его жизнь. Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, 19-летний Терренс Кларк считался одним из самых перспективных американских баскетболистов. Он готовился к драфту в НБА. Именно с этой целью он прибыл в Лос-Анджелес.