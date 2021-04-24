«Зенит» уступил «Барселоне» в овертайме второго матча 1/4 финала Евролиги (видео)

«Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл во втором матче четвертьфинала Евролиги испанской «Барселоне».
Матч в столице Каталонии завершился со счетом 81:78 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Зенита» Кевин Пангос, набравший 23 очка. В составе «Барселоны» 22 очка в активе центрового Брэндона Дэвиса.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал равным 1-1. Третья игра серии пройдет 28 апреля в Санкт-Петербурге.
Ранее во втором четвертьфинальном поединке московский ЦСКА обыграл дома «Фенербахче».