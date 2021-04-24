Джеймс подписал десятидневный контракт с «Бруклином»

Американский баскетболист Майк Джеймс, покинувший московский ЦСКА, нашел команду в НБА.

30-лентий защитник подписал десятидневное соглашение с «Бруклином». Об этом информирует пресс-служба «Нетс».

Напомним, что в конце марта российский клуб объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса. После этого баскетболист улетел в США.

В текущем розыгрыше Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.