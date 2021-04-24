Тренер «Зенита» - о поражении в матче с «Барселоной»: В первой половине мы не контролировали подборы

«В первой половине матча «Зенит» не контролировал подборы и в некоторых ситуациях игроки допускали небольшие ошибки. Это позволило «Барселоне» почувствовать игру и выйти вперед в счете на девять очков. После перерыва мы сыграли намного лучше. Улучшили игру в защите и нападении, были более жесткими», - цитирует наставника пресс-служба Евролиги.

«Зенит» уступил «Барселоне» в овертайме второго матча 1/4 финала Евролиги со счетом 78:81.

Счет в серии 1-1. Третий матч пройдет 28 апреля в Санкт-Петербурге.