Тренер «Зенита» - о поражении в матче с «Барселоной»: В первой половине мы не контролировали подборы

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион не начался ПСВ Эйндховен- 0 Осс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Баффало Сэйбрз 0 Бостон Брюинз 0 П1 5.70 Х 4.80 П2 1.50
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Рейнд 0 Филадельфия Фл 0 П1 2.02 Х 4.40 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Атланта Хоукс 0 Майами Хит 0 П1 3.30 П2 1.35
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бруклин Нетс 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.64 П2 2.30
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнет 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.85 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Оклахома-Сити 0 Вашингтон Уиза 0 П1 4.80 П2 1.20
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 5.00 П2 1.19
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Блэкхоу 0 Нэшвилл Предат 0 П1 2.80 Х 4.20 П2 2.20
Аргентина - Примера 03:15 Годой-Крус 0 Сентраль Кордо 0 П1 2.03 Х 3.70 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Калгари Флэймз 0 Монреаль Канад 0 П1 2.36 Х 4.10 П2 2.60
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.63 П2 2.35
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Голден Стэйт У 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.15 П2 1.74
Португалия - Сегунда 13:00 Академика 0 Шавиш 0
Франция - Лига 1 14:00 Сент-Этьен 0 Брест 0 П1 2.05 Х 3.60 П2 3.70
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Ахмат 0 П1 2.85 Х 3.30 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Оснабрюк 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Падерборн 07 0 Фортуна 0 П1 2.85 Х 3.50 П2 2.44
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Нюрнберг 0 Хайденхайм 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.80
Товарищеские матчи (сборные) 14:00 Россия 0 Беларусь 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Ливерпуль 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.26 Х 6.40 П2 11.5
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.38 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Первая лига 15:00 Портсмут 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.58 Х 4.00 П2 5.80
Испания - Примера 15:00 Эльче 0 Леванте 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Специя 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Боруссия Д 0 П1 3.20 Х 3.80 П2 2.17
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 8.70 Х 5.70 П2 1.34
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.55
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ротор 0 П1 1.11 Х 10.0 П2 27.0
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.92 Х 3.50 П2 4.30
24 апреля 01:44
автор: Александр Поволоцкий

Тренер «Зенита» - о поражении в матче с «Барселоной»: В первой половине мы не контролировали подборы

Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Хавьер Паскуаль прокомментировал игру подопечных во втором матче плей-офф Евролиги.

«В первой половине матча «Зенит» не контролировал подборы и в некоторых ситуациях игроки допускали небольшие ошибки. Это позволило «Барселоне» почувствовать игру и выйти вперед в счете на девять очков. После перерыва мы сыграли намного лучше. Улучшили игру в защите и нападении, были более жесткими», - цитирует наставника пресс-служба Евролиги.

«Зенит» уступил «Барселоне» в овертайме второго матча 1/4 финала Евролиги со счетом 78:81.

Счет в серии 1-1. Третий матч пройдет 28 апреля в Санкт-Петербурге.

источник: Евролига
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Оливье Жиру: невероятные факты об нападающем "Челси" и сборной ФранцииБразилия и Германия попали в одну группу футбольного турнира ОлимпиадыИИХФ отменила проведение чемпионата мира по хоккею среди женщинАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»Ни стыда, ни совести: узнай звезду по голому фото
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Такой Панарин нужен сборной. Артемий забил гол-красавец, который не спас его горе-команду (видео)
Артемий Панарин продолжил штамповать голы за «Рейнджерс», практически обеспечив себе звание лучшего российского бомбардира НХЛ-2021. Однако в Кубке Стэнли его команда вряд ли выступит.
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Разыскивается новый тренер «Спартака». Вариантов много, идеальный — перекупить Николича
Красно-белым пора определяться с новым главным тренером на будущий сезон. Число потенциальных кандидатов растет с каждым днем.
МОК показал кулак Black Lives Matter. На Олимпиаде в Токио за вставание на колено последуют санкции
Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета.
27-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
24 и 25 апреля пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 27-м туре.
Туктамышева научила Урганта исполнять четверной лутц
Капитан сборной России на победном командном ЧМ-2021 в Токио Елизавета Туктамышева посетила шоу "Вечерний Ургант".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Еврочеллендж. Россия - Белоруссия 23.04.21

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика