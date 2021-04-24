Итудис - о победе ЦСКА над «Фенербахче»: Темп игры был ниже, чем в первой встрече

«Очень приятно вести в серии 2-0. В сегодняшней игре обе команды показали невероятное желание при игре в защите, в «краске». Поэтому темп игры был ниже, чем в первой встрече. Но наши игроки проявили себя великолепно, и я был и всегда буду их самым большим фанатом. Мне понравилось, как ребята читали игру, как были настроены, и пусть я их тренер, но всегда буду и их главным фанатом», - цитирует ТАСС Итудиса.

Московский ЦСКА переиграл во втором матче четвертьфинала Евролиги турецкий «Фенербахче» со счетом 78:67 в пользу армейцев.

В серии до трех побед «армейцы» ведут 2-0. Третий матч состоится 28 апреля в Стамбуле.