«Бруклин» обыграл «Бостон» и вернулся на первое место в Восточной конференции

В регулярном чемпионате НБА «Бруклин Нетс» на своей площадке обыграли «Бостон Селтикс» с результатом 109:104 (21:25, 39:26, 28:22, 21:31).
Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг набрал 15 очков, сделал 11 результативных передач и 9 подборов.
У «Селтикс» дабл-дабл на свой счет записал Джейсон Тейтум (38 очков и 10 подборов).
Победа помогла «Бруклину» выйти на первое место в Восточной конференции. У «Нетс» 40 побед и 20 поражений, а «Филадельфия» выиграла 39 матчей из 59.
«Бостон» занимает шестое место, одержав 32 победы и потерпев 28 поражений.