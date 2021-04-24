Джеймс рассказал о конфликте с Итудисом после дебюта в составе «Бруклина»

Новобранец «Бруклин Нетс» Майк Джеймс после домашней победы над «Бостон Селтикс» (109:104) в регулярном чемпионате НБА рассказал о конфликте с Димитрисом Итудисом, который привел к тому, что 30-летний американец покинул ЦСКА.

«Что касается Итудиса, произошли некоторые вещи в моей личной жизни, – цитирует слова Джеймса «Чемпионат». – Ситуация развернулась не так, как мне казалось правильным. У нас была небольшая стычка. У меня был конфликт с Итудисом не как у баскетболиста и тренера. В большей степени мы не сошлись как личности, как два мужчины. Речь не о баскетболе. Вот что случилось».

В начале нынешнего месяца Джеймс улетел в США после того, как главный тренер армейцев Итудис во второй раз за сезон отстранил его от тренировок и матчей.

Майк перешел в ЦСКА летом 2019 года после расставания с итальянским «Миланом». Всего американец сыграл за армейцев 86 матчей, набирая в среднем 18,8 очка и делая по 2,9 подбора и 4,7 результативных передачи за игру.

Ранее Джеймс выступал в НБА в сезоне-2017/18 за «Финикс» и «Нью-Орлеан», в сумме сыграв 36 матчей. Контракт с «Бруклин Нетс» бывший игрок ЦСКА заключил на десять дней.