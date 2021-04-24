Мария Вадеева: У сборной России есть шанс пробиться на чемпионат мира

Центровая УГМК и сборной России Мария Вадеева оценила перспективы национальной команды.

«Я задумываюсь о сборной с начала года, каждый день думаю об этом, – рассказала Вадеева в интервью для «МК-Спорт». – Жду очень, когда поедем на сборы. Все, конечно, будет зависеть от нас, от того, как мы пройдем тренировочный лагерь, но думаю, что шансы пробиться на чемпионат мира у нас есть».

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин пройдет в Испании и Франции с 17 по 27 июня. На первом этапе российская команда сыграет в одной группе с Францией, Чехией и Хорватией.

Пять лучших команд Евро-2021 выступят на чемпионате мира в Австралии в сентябре 2022 года.