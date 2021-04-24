Мария Вадеева: Игроки УГМК привыкли побеждать в Евролиге, но у нас себя никто не бережет

Центровая УГМК Мария Вадеева оценила очередную победу екатеринбургского клуба в Евролиге.

«С одной стороны, привыкли побеждать, – отметила Вадеева в интервью для «МК-Спорт». – С другой, мы хоть и сильная команда, но все равно каждый день выкладываемся на тренировках. И тренировки у нас проходят как игры: никто себя не бережет. Каждый знает свою роль в команде, и все понимают, к чему мы идем.

Когда мы ехали на «Финал четырех», то предвкушали игру именно с «Фенербахче», и считаю, что полуфинальная игра с ними должна была быть финалом – хотя бы по уровню напряжения. Как они отыгрывались, как догоняли! Когда Алина Ягупова (капитан сборной Украины и форвард «Фенербахче») забивает в самой концовке трехчоковый, и время еще остается забить больше... В общем, от «Финала четырех» остались отличные впечатления.

Мы доминируем в Евролиге за счет работы. У нас каждая девчонка работает над собой, приходят на индивидуальные тренировки, просто побросать. Ну и талант у всех игроков команды».

В нынешнем сезоне УГМК выиграл Евролигу в третий раз подряд и шестой раз в истории. В «Финале четырех» команда из Екатеринбурга сначала обыграла турецкий «Фенербахче» (88:84), а затем в решающем матче одержала победу над испанской «Авенидой» (78:68).