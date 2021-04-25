«Химки» уступили дома «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ

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Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 90+5' Волендам 2 Телстар 0
Германия - Бундеслига 3-я четверть Фрапорт Скайла 50 Миттельдойчер 54
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 66' Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 6.00 Х 2.15 П2 2.45
Франция - Лига 1 2-й тайм, 68' Ренн 1 Дижон 1 П1 1.85 Х 2.45 П2 10.0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 68' Лорьян 3 Бордо 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 66' Ланс 1 Ним 1 П1 5.50 Х 1.75 П2 3.30
Германия - Бундеслига 3-я четверть Баскетс Бонн 62 Хемниц 99 31
Италия - Серия А 2-й тайм, 62' Фиорентина 1 Ювентус 1 П1 6.40 Х 2.33 П2 2.15
Франция - Лига 1 2-й тайм, 66' Страсбург 1 Нант 1 П1 3.10 Х 1.85 П2 5.00
Италия - Серия А 2-й тайм, 65' Интер М 0 Верона 0 П1 1.95 Х 2.45 П2 7.60
Россия - Премьер-Лига перерыв Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.75 Х 2.24 П2 4.10
Германия - Бундеслига перерыв РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Россия - Премьер-Лига перерыв Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 1.75 Х 3.10 П2 6.20
Испания - Сегунда 1-й тайм, 22' Мирандес 1 Альмерия 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 4.10
Португалия - Примейра 1-й тайм, 23' Боавишта 0 Маритиму 0 П1 2.33 Х 2.95 П2 3.50
Аргентина - Примера 1-й тайм, 23' Ланус 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 21' Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
Испания - Примера 1-й тайм, 9' Вильярреал 0 Барселона 0 П1 4.50 Х 4.10 П2 1.70
Франция - Лига 1 18:05 Анже 0 Монако 0 П1 8.70 Х 4.80 П2 1.40
Италия - Серия А 19:00 Кальяри 0 Рома 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.46
Германия - Бундеслига 19:00 Боруссия М 0 Арминия 0 П1 1.61 Х 4.00 П2 6.10
Германия - Бундеслига 19:00 Бавария 0 Альба 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Краснодар 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Испания - Сегунда 19:15 Алькоркон 0 Леганес 0 П1 3.20 Х 2.80 П2 2.65
Португалия - Примейра 19:30 Риу Аве 0 Пасуш де Ферре 0
Испания - Примера 19:30 Севилья 0 Гранада 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Испания - Примера 19:30 Сельта 0 Осасуна 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 4.00
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Шарлотт Хорнет 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.60 П2 1.31
Англия - Премьер-лига 21:00 Астон Вилла 0 Вест Бромвич А 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Италия - Серия А 21:30 Фортитудо 0 Канту 0
25 апреля 16:24
автор: Александр Поволоцкий

«Химки» уступили дома «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ

Самарский клуб не попал в плей-офф, несмотря на победу.

«Автодор» в гостях победил «Химки» в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 84:80.

Гости лидировали на протяжении почти всего матча гости. В заключительной четверти «Химки» смогли сравнять счет, но одержать победу не смогли.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист подмосковной команды Эрик Макколлум, который набрал 29 очков. Джан Клавелл из «Автодора» набрал 28 баллов.

«Химки» занял 7-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, выиграв 12 матчей из 24. «Калев» расположился на 9-й позиции. У самарского клуба 10 побед.

источник: «Советский спорт»
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