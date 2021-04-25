«Химки» уступили дома «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» в гостях победил «Химки» в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 84:80.

Гости лидировали на протяжении почти всего матча гости. В заключительной четверти «Химки» смогли сравнять счет, но одержать победу не смогли.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист подмосковной команды Эрик Макколлум, который набрал 29 очков. Джан Клавелл из «Автодора» набрал 28 баллов.

«Химки» занял 7-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, выиграв 12 матчей из 24. «Калев» расположился на 9-й позиции. У самарского клуба 10 побед.