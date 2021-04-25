Димитрис Итудис: Сейчас для ЦСКА главный турнир - Евролига

«Дело даже не в этом матче, потому что мы сейчас бьемся в плей-офф Евролиги, за этим турниром следит вся Европа и, надеюсь, вся Россия. Эта игра ранее была перенесена из-за коронавируса у соперника, и мы должны были ее провести.

В то же время у «Фенербахче» нет матчей в эти дни, так что для нас главным было уберечь игроков от травм, дать им передохнуть», - приводят «РИА Новости» слова Итудиса.

ЦСКА занял четвертое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Третий матч четертьфинала Евролиги между армейским клубом и «Фенербахче» пройдет 28 апреля в Стамбуле.