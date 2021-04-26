Дзюба поддержал «Зенит» в преддверии третьего матча плей-офф Евролиги с «Барселоной»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поддержал одноименную баскетбольную команду перед домашними матчами сине-бело-голубых против «Барселоны» в рамках 1/4 финала плей-офф Евролиги.
Как сообщает RT, после двух встреч в столице Каталонии счет в серии – 1-1.
– Баскетбольный «Зенит», парни, я желаю удачи вам в матчах с «Барселоной». Будем болеть, переживать, крутая серия получается. Думаю, что вам по силам победить. Мы будем за вас болеть, переживать, пройдите «Барселону», – сказал Дзюба в видеоролике для клубной пресс-службы питерцев.
Следующие матчи пройдут в Санкт-Петербурге 28 и 30 апреля.
источник: «RT на русском»