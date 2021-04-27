Бил и Дончич признаны лучшими игроками недели НБА

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 2-й тайм, 65' Химнасия и Эсг 1 Ньюэллс Олд Бо 0 П1 1.18 Х 6.00 П2 17.0
НХЛ - регулярный чемпионат 01:30 Калгари Флэймз 0 Монреаль Канад 0 П1 2.18 Х 4.10 П2 2.85
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 2.15 П2 1.73
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Орландо Мэджик 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 5.30 П2 1.17
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Си 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.09 П2 8.00
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Пистон 0 Атланта Хоукс 0 П1 2.60 П2 1.53
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Оттава Сенатор 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 2.70 Х 4.20 П2 2.24
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Йорк Никс 0 Финикс Санз 0 П1 2.15 П2 1.72
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Даллас Старз 0 Каролина Харри 0 П1 2.65 Х 4.00 П2 2.33
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Торонто Рэптор 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.13 П2 6.40
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нэшвилл Предат 0 Флорида Пантер 0 П1 2.65 Х 4.10 П2 2.32
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Орлеан Пел 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.03 П2 1.82
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Тимб 0 Юта Джаз 0 П1 4.60 П2 1.21
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Майами Хит 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.44 П2 2.90
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.50 Х 4.20 П2 2.43
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.57 П2 2.45
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Анахайм Дакс 0 П1 2.00 Х 4.20 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Даллас Маверик 0 П1 3.20 П2 1.38
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Аризона Койотс 0 П1 2.65 Х 4.10 П2 2.30
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Нюрнберг 0 Хольштайн 0
Еврокубок 19:30 Монако 0 УНИКС 0 П1 1.80 П2 2.00
Еврокубок 20:00 Монако 0 УНИКС 0 П1 1.80 П2 2.00
Англия - Первая лига 21:00 Чарльтон Атлет 0 Кру Александра 0 П1 1.68 Х 4.00 П2 4.80
Англия - Первая лига 21:00 Бёртон Альбион 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.80
Лига чемпионов 22:00 Реал Мадрид 0 Челси 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.30
Португалия - Примейра 23:45 Фаренсе 0 Портимоненсе 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
27 апреля 00:39
автор: Александр Поволоцкий

Бил и Дончич признаны лучшими игроками недели НБА

Дончич назван игроком недели в третий раз в сезоне-2020/2021.

Национальная баскетбольная ассоциация опередила по одному лучшему игроку недели в Западной и Восточной конференциях.

По информации пресс-службы НБА, ими стали разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил.

Словенский баскетболист «Маверикс» в среднем за игру набирал 26 очков, делал 9 подборов и 10 передач. «Даллас» победил во всех трех матчах.

Показатели Била на минувшей неделе составили 31,3 очка, 5,8 подбора и 55 процентов из-за трехочковой дуги. «Уизардс» выиграли все четыре матча.

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Континентальная хоккейная лига утвердила дату старта нового сезонаRenault Logan сменил облик и название, чтобы завоевать новые рынки"Рейнджерс" победили "Филадельфию" благодаря 4 очкам Бучневича и ПанаринаСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаУткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Как «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов. Расклады для красно-белых на три оставшиеся тура
После матчей 27-го тура в РПЛ осталось два претендента на вторую российскую путевку в главный еврокубок.
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика