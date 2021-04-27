Бил и Дончич признаны лучшими игроками недели НБА

Национальная баскетбольная ассоциация опередила по одному лучшему игроку недели в Западной и Восточной конференциях.
По информации пресс-службы НБА, ими стали разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил.
Словенский баскетболист «Маверикс» в среднем за игру набирал 26 очков, делал 9 подборов и 10 передач. «Даллас» победил во всех трех матчах.
Показатели Била на минувшей неделе составили 31,3 очка, 5,8 подбора и 55 процентов из-за трехочковой дуги. «Уизардс» выиграли все четыре матча.