10 арбитров НБА заразились коронавирусом накануне матчей плей-офф

В преддверии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сразу десять арбитров сдали положительные тесты на Covid-19.

По информации ESPN, заболевшие судьи должны успеть восстановиться к матчам плей-офф. Отмечается, что в этом сезоне впервые игры чемпионата пропустят такое количество арбитров одновременно. В общей сложности 24 специалиста не смогли участвовать в матчах сезона-2020/21 из-за ковидного протокола.

Напомним, что регулярный чемпионат завершится 16 мая. На данный момент лидерами Восточного и Западного дивизиона являются «Бруклин» и «Юта» соответственно.