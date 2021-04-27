Димитрис Прифтис: Игроки УНИКСа потеряли голову, когда получили преимущество «+10» в середине игры

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение своей команды от «Монако».

В первой финальной игре Еврокубка монегаски на своей площадке обыграли команду из Казани со счетом 89:87.

«Как и ожидалось, игра получилась очень тяжелой, физически затратной, – цитирует Прифтиса «РИА Новости». – Но не сказал бы, что она была качественной с нашей стороны.

Когда получили преимущество «+10» в середине игры, то потеряли голову. Перестали возвращаться в защиту, много ошибались. «Монако» перехватил инициативу, получил психологическое преимущество и победил.

Да, у нас преимущество своей площадки, которого мы добивались на протяжении всего сезона. Но, чтобы помочь «Монако» и французской лиге, было принято решение провести первый матч на выезде. Для УНИКСа это очень плохо, это многое меняет для нас. Сейчас нужно побеждать в Казани. Вторая игра будет очень нервозной».