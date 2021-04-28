«Финал четырех» Евролиги пройдет без зрителей на трибунах

«Финал четырех» баскетбольной Евролиги, который состоится в Кельне с 28 по 30 мая, пройдет без зрителей на трибунах.

Согласно заявлению лиги на официальном сайте, участие в решающем этапе турнира будет ограничено командами, рабочим персоналом и несколькими представителями СМИ. Все будут подчиняться строгим COVID-протоколам.

Отмечается, что Евролига разрабатывала несколько сценариев с намерением позволить зрителям присутствовать на матчах, но приняла решение обойтись без болельщиков.

Напомним, что в четвертьфинале текущего розыгрыша турнира московский ЦСКА играет против турецкого «Фенербахче» (счет в серии 2:0), а «Зенит» из Санкт-Петербурга против испанской «Барселоны» (1:1). Следующие матчи клубы проведут 28 апреля.