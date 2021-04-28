«Барселона» переиграла «Зенит» в Санкт-Петербурге и повела в серии 1/4 финала

«Зенит» уступил в третьем матче четвертьфинала Евролиги испанской «Барселоне».

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 78:70 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис, набравший 22 очка. В составе «Зенита» 19 очков в активе защитника Билли Бэрона.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу каталонской команды. Четвертая игра пройдет 30 апреля также в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в эти минуты в Стамбуле проходит третий четвертьфинальный поединок между московским ЦСКА и турецким «Фенербахче».