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«Барселона» переиграла «Зенит» в Санкт-Петербурге и повела в серии 1/4 финала
28 апреля 22:00
автор: Александр Поволоцкий

«Барселона» переиграла «Зенит» в Санкт-Петербурге и повела в серии 1/4 финала

Испанская команда в шаге от выхода в «Финал четырех» в Кельне.

«Зенит» уступил в третьем матче четвертьфинала Евролиги испанской «Барселоне».

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 78:70 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис, набравший 22 очка. В составе «Зенита» 19 очков в активе защитника Билли Бэрона.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу каталонской команды. Четвертая игра пройдет 30 апреля также в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в эти минуты в Стамбуле проходит третий четвертьфинальный поединок между московским ЦСКА и турецким «Фенербахче».

Евролига

1/4 финала

3-й матч

«Зенит» (Россия) - «Барселона» (Испания) - 70:78 (16:16, 17:18, 18:21, 15:17).

Счет в серии: 1-2.

источник: «Советский спорт»
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