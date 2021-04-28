Хавьер Паскуаль: В пятницу «Зенит» будет готов побеждать «Барселону»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги против «Барселоны».

Испанский клуб победил в Санкт-Петербурге со счетом 78:70.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые были здесь с нами, они создали потрясающую атмосферу, – цитирует Паскуаля сайт телеканала «Матч ТВ». – Хочу поздравить «Барселону» с победой. Очевидно, что мы проиграли подборы в защите, теряли мяч – считаю, это ключевое в серии. Не стоит забывать о том, какое качество игры и какие габаритные баскетболисты есть у «Барселоны». Мы совершали потери в нападении, такое часто случается. Мы должны продолжать, сказать игрокам спасибо, поблагодарить их за попытку. Не стоит забывать, что мы сражаемся с лучшей командой в Европе. Мы боролись до конца, сейчас важно быть готовыми к матчу в пятницу.

Нам очень сложно без Понитки и без Гудайтиса контролировать подборы сейчас, но мы пытаемся. В пятницу мы точно будем сражаться до последней секунды.

Могу сказать только то, что надеюсь, что все болельщики вновь придут, потому что мы будем готовы побеждать».