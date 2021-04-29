«Бавария» впервые обыграла «Милан» в четвертьфинальной серии Евролиги

Третий матч четвертьфинальной серии Евролиги между мюнхенской «Баварией» и «Миланом» завершился со счетом 85:79 (23:9, 16:26, 25:16, 21:28).
Счет в серии до трех побед 2-1 в пользу итальянского клуба.
Самым результативным игроком встречи стал сербский форвард «Баварии» Владимир Лучич, набрав 27 очков, а также сделав семь подборов и одну результативную передачу.
В составе «Милана» американский защитник Майкл Дилейни набрал 18 очков при двух подборах и одной результативной передаче.
Четвертый матч также пройдет в Мюнхене в пятницу, 30 апреля.