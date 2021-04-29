Стали известны соперники россиян на Евробаскете

Сборная России по баскетболу узнала своих соперников по группе на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба международной федерации баскетбола.

По итогам жеребьевки, которая состоялась в Берлине, наша команда сыграет в группе «А» с представителями Турции, Испании, Грузии, Бельгии и Болгарии. Поединки пройдут в Тбилиси. Баскетболисты других стран проведут групповые этапы в Кельне, Праге и Милане. Матчи плей-офф состоятся в Берлине.

Изначально турнир должен был пройти в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса и переноса Олимпийских игр его сроки сдвинули на 2022 год.