Димитрис Прифтис: «Монако» в одном шаге от трофея, а УНИКСу нужно сделать два

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис высказался перед вторым матчем с «Монако» в финале Еврокубка.

27 апреля казанская команда проиграла монегаскам на выезде со счетом 87:89.

«Это уже настоящий финал для нас, – цитирует Прифтиса пресс-служба УНИКСа. – «Монако» в одном шаге от трофея, нам же нужно сделать два.

Необходимо найти способ, чтобы выиграть этот матч. Конечно, это нелегко сделать, нужно играть лучше, чем в Монако. В первую очередь нам нужно улучшить защиту, а именно защиту при переходном нападении – она подвела нас в первой игре.

Мы должны выйти на паркет с высокой энергией и максимальной концентрацией, отлично взаимодействовать. Каждая мелкая деталь будет иметь значение».