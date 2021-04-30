Андрей Ватутин: Только благодаря помощи Мишустина ЦСКА смог вылететь в Турцию на матч с «Фенербахче»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил благодарность главе правительства РФ Михаилу Мишустину за помощь в вылете команды в Турцию на третий матч плей-офф Евролиги против «Фенербахче» (85:68).

Как сообщает ТАСС, армейский клуб на протяжении нескольких часов находил в терминала аэропорта Шереметьево по причине того, что чартер долго не получал разрешение вылететь в Стамбул.

– Из-за всем известных сложностей с перелетами между Россией и Турцией по независящим от нас причинам чартер ЦСКА не получил вовремя разрешение на вылет, мы теряли время. Команде за неявку поставили бы техническое поражение со счетом 0:20. Хотим поблагодарить премьер-министра страны Михаила Мишустина. Только его личное вмешательство помогло быстро решить этот вопрос, – цитирует Ватутина «Профиль».

Напомним, что ЦСКА обыграл «Фенербахче» в серии со счетом 3-0 и вышел в «финал четырех». Решающая стадия турнира пройдет в Кельне с 28 по 30 мая.

Следующим соперником российского клуба станет победитель пары «Реал» (Испания) – «Эфесом» (Турция).