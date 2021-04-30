«Зенит» обыграл «Барселону» в четвертьфинале Евролиги и сравнял счет в серии

В составе хозяев самым результативным игроком стал Кевин Пангос, набравший 22 очка и сделал 2 подбора.
У гостей 19 очков и пять подборов на счету Ника Калатеса.
Решающая встреча состоится 4 мая.
Баскетбол. Евролига
1/4 финала. Четвертый матч
В составе хозяев самым результативным игроком стал Кевин Пангос, набравший 22 очка и сделал 2 подбора.
У гостей 19 очков и пять подборов на счету Ника Калатеса.
Решающая встреча состоится 4 мая.
Баскетбол. Евролига
1/4 финала. Четвертый матч
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Барселона» (Испания) - 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23)
Счет в серии: 2-2