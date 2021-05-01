Димитрис Прифтис: Мы добились нашей главной цели — завоевали путевку в Евролигу

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 2-й тайм, 58' Велес Сарсфилд 1 Патронато 0 П1 1.24 Х 5.10 П2 14.0
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Си 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.35 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.50 Х 4.00 П2 2.50
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.52 П2 2.60
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Кливленд Кавал 0 Вашингтон Уиза 0 П1 3.10 П2 1.40
Аргентина - Примера 03:00 Колон 0 Арсенал Саранд 0 П1 1.33 Х 5.00 П2 8.20
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Бруклин Нетс 0 Портленд Трэйл 0 П1 2.15 П2 1.74
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.10 П2 7.50
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Милуоки Бакс 0 П1 2.00 П2 1.85
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Колорадо Эвела 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.44 Х 5.70 П2 5.50
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Юта Джаз 0 П1 1.53 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Анахайм Дакс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.85 Х 4.20 П2 2.17
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Вегас Голден Н 0 П1 3.90 Х 4.40 П2 1.76
НБА - регулярный чемпионат 05:30 Лос-Анджелес Л 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.16 П2 5.60
Португалия - Сегунда 13:00 Шавиш 0 Мафра 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Рубин 0 Динамо М 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.55
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ротор 0 Ахмат 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.03 Х 3.70 П2 3.70
Англия - Премьер-лига 14:30 Кристал Пэлас 0 Манчестер Сити 0 П1 10.5 Х 5.10 П2 1.34
Италия - Серия B 15:00 Козенца 0 Пескара 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Фрозиноне 0 Пиза 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Эмполи 0 П1 4.30 Х 3.50 П2 1.90
Испания - Примера 15:00 Эйбар 0 Алавес 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Виченца 0
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Монца 0 П1 2.34 Х 3.20 П2 3.20
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 СПАЛ 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 Читтаделла 0 П1 1.84 Х 3.40 П2 4.70
Италия - Серия B 15:00 Венеция 0 Кьево 0 П1 2.55 Х 2.85 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Реджана 0 Порденоне 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.85
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Реджина 0 П1 2.13 Х 3.00 П2 4.10
01 мая 00:09
автор: Артем Спиридонов

Димитрис Прифтис: Мы добились нашей главной цели — завоевали путевку в Евролигу

УНИКС во втором финальном матче Еврокубка проиграл на своей площадке «Монако» со счетом 83:86 и занял второе место в турнире.

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился эмоциями от прошедшего матча.

— У меня странные ощущения. С одной стороны, я разочарован поражением и тем, что мы не завоевали титул на своей площадке. Но с другой — хочется отметить путь, который мы проделали в этом розыгрыше Кубка Европы. Мы добились нашей главной цели — завоевали путевку в Евролигу. И я хочу сказать браво всей своей команде, — передает слова наставника казанской команда «РИА Новости».

Добавим, что УНИКС 10 мая стартует в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Соперником казанской команды будет польский клуб «Зелена Гура».

источник: «РИА Новости»
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