Димитрис Прифтис: Мы добились нашей главной цели — завоевали путевку в Евролигу

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился эмоциями от прошедшего матча.

— У меня странные ощущения. С одной стороны, я разочарован поражением и тем, что мы не завоевали титул на своей площадке. Но с другой — хочется отметить путь, который мы проделали в этом розыгрыше Кубка Европы. Мы добились нашей главной цели — завоевали путевку в Евролигу. И я хочу сказать браво всей своей команде, — передает слова наставника казанской команда «РИА Новости».

Добавим, что УНИКС 10 мая стартует в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Соперником казанской команды будет польский клуб «Зелена Гура».