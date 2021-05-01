Матыцин выразил соболезнования родним и близким погибших юных баскетболисток из Волгограда

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил соболезнования родним и близким юных баскетболисток волгоградской из школы олимпийского резерва №2, погибших в результате ДТП.

«От имени министерства спорта и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким юных баскетболисток - воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва №2 Волгограда, погибших в автокатастрофе на Ставрополье. Мы разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты. Также мы адресуем искренние слова поддержки и сочувствия семьям детей, получивших травмы в этой страшной аварии. Убежден, что в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы спасти жизни и здоровье пострадавших, мы желаем всем скорейшего выздоровления», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что микроавтобус с командой направлялся на соревнования в Черкесск и на трассе Светлоград - Ставрополь столкнулся с грузовиком, погибло пять детей. 3 мая объявлен днем траура в Волгоградской области.