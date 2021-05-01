Итудис прокомментировал расставание Джеймса с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал конфликт с Майком Джеймсом.

«Я бы предпочел говорить о тех, кто остался в команде и тех, кто вышел в «Финал четырех». Я не безгрешен, как Папа Римский, но у меня есть принципы – я даю людям второй и третий шансы. Именно потому у меня много дискуссий с игроками, и мне удается построить доверительные отношения. Мы здесь, чтобы помогать всем вовлеченным в процесс становиться лучше. Но если кто-то не чувствует себя частью команды, ему лучше уйти», – цитирует Итудиса Onsports.gr.

В начале апреля Джеймс улетел в США после того, как Итудис во второй раз за сезон отстранил его от тренировок и матчей ЦСКА. В данный момент 30-летний разыгрывающий выступает в НБА за «Бруклин Нетс».

Майк перешел в московский клуб летом 2019 года после расставания с итальянским «Миланом». Всего американец сыграл за армейцев 86 матчей, набирая в среднем 18,8 очка и делая по 2,9 подбора и 4,7 результативных передачи за игру.