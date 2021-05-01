Андрей Кириленко: Мозгов может помочь сборной

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал возможное участие Тимофея Мозгова в квалификационном турнире к Олимпиаде.

— Конечно, Мозгов может помочь сборной. Когда у тебя есть игрок ростом 216 см с таким опытом, это усиление, если он в кондициях. У него были серьезные травмы, и поэтому есть определенные сложности. Это больше от него зависит, насколько Тима сумеет быть в отличной форме, — цитирует Кириленко ТАСС.

Добавим, что отборочный турнир к Олимпиаде пройдет с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите, где соперниками нашей команды по группе А станут сборные Мексики и Германии.