Единая лига ВТБ определила лучшего молодого игрока сезона

Единая лига ВТБ назвала 20-летнего защитника Никиту Михайловского лучшим молодым игроком в сезоне-2020/2021, сообщает пресс-служба соревнований.

На счету игрока 24 матча за основной состав «Автодора», в которых он набирал по 8,5 очка в среднем за игру, а также делал 2,7 подбора и одну передачу. Лучшим матчем в сезоне для Михайловского стала встреча против эстонского «Калева» (87:61), в которой он записал в свой актив 24 очка.

Добавим, что награда лучшему молодому игроку вручается баскетболисту, возраст которого не превышает 22 года.