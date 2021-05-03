Источник: «Бруклин» предложит Джеймсу второй 10-дневный контракт

Клуб НБА «Бруклин Нетс» планирует заключить второй десятидневный контракт с 30-летним разыгрывающим Майком Джеймсом.

Об этом сообщил в твиттере The New York Times Марк Стейн, ссылаясь на свои источники в НБА.

О сделке должны объявить сегодня, 3 мая.

Напомним, что Джеймс покинул московский ЦСКА в начале апреля из-за ссоры с главным тренером Димитрисом Итудисом. На данный момент Майк провел за «Бруклин» шесть матчей в регулярном чемпионате НБА. В среднем он проводил на площадке 17,2 минуты, набирал 6,2 очка, делая 1,7 подбора и 3,7 результативных передачи.

«Нетс» занимают второе место в Восточной конференции позади «Филадельфии», одержав 43 победы и потерпев 22 поражения.