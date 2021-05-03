Леброн Джеймс опять получил травму

Леброн Джеймс получил новую травму.

36-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», который вернулся в строй два дня назад после травмы голеностопа, повредил лодыжку в домашней игре против «Торонто».

Джеймс отправился в раздевалку за 6 минут и 40 секунд до конца, а его команда в итоге проиграла со счетом 114:121. Всего он провел на площадке 28 минут, набрав 19 очков при семи подборах и шести результативных передачах.

Напомним, что для Леброна игра против «Рэпторс» стала лишь второй в нынешнем сезоне. На парке он вернулся лишь 1 мая, когда «Лейкерс» дома уступили «Сакраменто Кинз» (106:110).

Прошлогодний чемпион НБА с серией из трех поражений в данный момент занимает седьмое место в Западном дивизионе, одержав 36 побед в 64 матчах.