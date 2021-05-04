Форвард «Портленда» Энтони вышел на десятое место в истории НБА по количеству набранных очков

Трехкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони вышел на десятое место в истории НБА по количеству набранных очков.

Минувшей ночью его «Портленд» уступил на выезде «Атланте» в регулярном чемпионате со счетом 114:123, но сам Энтони набрал 14 очков и обошел в списке самых результативных игроков НБА Элвина Хейза, который играл в сильнейшей лиге мира с 1968 по 1984 годы.

Хейз за свою карьеру набрал 27 313 очков. У 36-летнего Энтони теперь – 27 318. Кармело играет в НБА с 2003 года.

Снайперский рекорд НБА принадлежит Кариму Абдул-Джаббару, который набрал 38 387 очков, выступая за «Милуоки» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1969 по 1989 годы.

Из действующих баскетболистов лучший результат у форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, который занимает третье место в списке снайперов, имея 35 318 очков.