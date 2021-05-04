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«Зенит» уступил на выезде «Барселоне» в решающем матче 1/4 финала Евролиги (видео)
04 мая 23:49
автор: Александр Поволоцкий

«Зенит» уступил на выезде «Барселоне» в решающем матче 1/4 финала Евролиги (видео)

Таким образом, единственным представителем России в «Финале четырех» турнира станет московский ЦСКА.

«Зенит» уступил в пятом матче четвертьфинала Евролиги «Барселоне».

Матч в Испании завершился со счетом 79:53 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Барселоны» Кори Хиггинс, набравший 15 очков. В составе «Зенита» 11 результативных баллов в активе Алекса Пойтресса.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу каталонской команды. «Барселона» вышла в «Финал четырех».

В полуфинале турнира подопечные Шарунаса Ясикявичюса сыграют с итальянским «Миланом». В другой паре встретятся московский ЦСКА и турецкий «Анадолу Эфес».

Евролига

1/4 финала

5-й матч

«Барселона» (Испания) - «Зенит» (Россия) - 79:53 (23:14, 20:16, 14:9, 22:14).

Счет в серии: 3-2.

источник: «Советский спорт»
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