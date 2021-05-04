«Зенит» уступил на выезде «Барселоне» в решающем матче 1/4 финала Евролиги (видео)

«Зенит» уступил в пятом матче четвертьфинала Евролиги «Барселоне».
Матч в Испании завершился со счетом 79:53 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Барселоны» Кори Хиггинс, набравший 15 очков. В составе «Зенита» 11 результативных баллов в активе Алекса Пойтресса.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу каталонской команды. «Барселона» вышла в «Финал четырех».
В полуфинале турнира подопечные Шарунаса Ясикявичюса сыграют с итальянским «Миланом». В другой паре встретятся московский ЦСКА и турецкий «Анадолу Эфес».