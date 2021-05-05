Тренер «Зенита» - о поражении от «Барселоны» в плей-офф Евролиги: Очевидно, что мы были не готовы

«Мы плохо начали матч. «Барселона» сразу получила преимущество и с того момента чувствовала себя комфортно. Соперник чувствовал игру, мы же не нашли пути, чтобы в нее вернуться. Очевидно, что мы были не готовы. Могу только поздравить игроков и клуб с тем, чего мы достигли», - приводит пресс-служба Евролиги слова наставника российского клуба.

Напомним, что полуфинальная серия Евролиги завершилась победой «Барселоны» над «Зенитом» (3-2).

В пятой игре испанцы выиграли на своей площадке со счетом 79:53.