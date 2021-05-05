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05 мая 01:40
автор: Александр Поволоцкий

Тренер «Зенита» - о поражении от «Барселоны» в плей-офф Евролиги: Очевидно, что мы были не готовы

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своей команды в решающем матче четвертьфинальной серии Евролиги с «Барселоной» (53:79).

«Мы плохо начали матч. «Барселона» сразу получила преимущество и с того момента чувствовала себя комфортно. Соперник чувствовал игру, мы же не нашли пути, чтобы в нее вернуться. Очевидно, что мы были не готовы. Могу только поздравить игроков и клуб с тем, чего мы достигли», - приводит пресс-служба Евролиги слова наставника российского клуба.

Напомним, что полуфинальная серия Евролиги завершилась победой «Барселоны» над «Зенитом» (3-2).

В пятой игре испанцы выиграли на своей площадке со счетом 79:53.

источник: Евролига
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