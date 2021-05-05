«Милуоки» стал сам седьмым клубом, который гарантировал себе выход в плей-офф НБА

«Милуоки Бакс» стал седьмым клубом, который обеспечил себе участие в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Минувшей ночью команда из штата Висконсин на своей площадке обыграла «Бруклин Нетс» со счетом 124:118.

В составе «Милуоки» греческий форвард Яннис Адетокунбо записал на свой счет дабл-дабл (36 очков и 12 подборов). В составе «Нетс» 38 очков набрал Кайри Ирвинг.

«Милуоки» занимает третью строчку таблицы Восточной конференции, одержав 41 победу в 65 матчах. «Бакс» уже не опустятся ниже шестого места по итогам регулярного чемпионата. В минувшем сезоне команда из Висконсина дошла до второго раунда плей-офф, в котором потерпела поражения от «Майами» в пяти матчах (1-4).

Ранее места в плей-офф себе обеспечили себе две команды Восточной конференции «Филадельфия» и «Бруклин», а также четыре клуба, выступающие на «Западе»: «Юта», «Финикс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер».