ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Греция - Суперлига 1-й тайм, 4' Панатинаикос 0 Астерас 0 П1 1.75 Х 3.30 П2 4.90
Болгария - Первая лига 19:45 Царско Село 0 Левски 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 2.90
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 20:00 Женева-Серветт 0 Цуг 0 П1 2.23 Х 4.20 П2 2.40
Греция - Суперлига 21:30 АЕК Афины 0 ПАОК 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.55
Лига чемпионов 22:00 Челси 0 Реал Мадрид 0 П1 2.24 Х 3.40 П2 3.50
05 мая 18:15
автор: Максим Скороходов

Глеб Никитин: Мы проводим «Финал восьми» Лиги чемпионов благодаря успеху «Нижнего Новгорода»

5 мая команда сыграет с «Сарагосой».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, за счет чего административный центр региона получил право провести «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов.

«Это очень высокое доверие со стороны руководства Лиги чемпионов, но нижегородцы его заслужили по праву. У нас в регионе всегда любили и будут любить баскетбол, тем более что баскетбольный клуб «Нижний Новгород» стабильно показывает высокий класс игры. Именно благодаря успеху клуба стало возможным проведение «Финала восьми» в Нижнем Новгороде», - приводит слова Никитина ТАСС.

Напомним, матчи «Финала восьми» Лиги чемпионов пройдут с 5 по 9 мая в Дворце Спорта «Нагорный». Помимо «Нижнего Новгорода» за победу в турнире поборются «Сарагоса», «Сан-Пабло Бургос», «Тенерифе» ( все - Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Каршияка» (Турция), «Страсбур» (Франция).

Добавим, что российский клуб в четвертьфинале турнира 5 мая в 19:00 по московскому времени сыграет с «Сарагосой».

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Disney впервые показала свой "настоящий" световой меч из вселенной "Звездных воинов"Hyundai Custo – это новый минивэн, который выйдет на рынок до конца 2021 годаФанаты "Манчестер Юнайтед" сорвали матч с "Ливерпулем"Прыгающая в бикини 55-летняя актриса удивилаАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Эх, Кипр… Эх, Мюнхен… Сорвали выигрыш в 16 млн рублей. Но и четыре миллиона — совсем неплохо
У клиента БК "Лига Ставок" едва не сыграл экспресс из восьми событий с чистым выигрышем более 16 миллионов рублей. Впрочем, в накладе любитель ставок не остался, приумножив вложенную сумму в 80 раз.
Синенькие против беленьких. Эксперт и капперка дают прогноз на матч «Челси» — «Реал»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка не сошлись во мнении относительно исхода ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом".
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика