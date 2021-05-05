Глеб Никитин: Мы проводим «Финал восьми» Лиги чемпионов благодаря успеху «Нижнего Новгорода»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, за счет чего административный центр региона получил право провести «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов.

«Это очень высокое доверие со стороны руководства Лиги чемпионов, но нижегородцы его заслужили по праву. У нас в регионе всегда любили и будут любить баскетбол, тем более что баскетбольный клуб «Нижний Новгород» стабильно показывает высокий класс игры. Именно благодаря успеху клуба стало возможным проведение «Финала восьми» в Нижнем Новгороде», - приводит слова Никитина ТАСС.

Напомним, матчи «Финала восьми» Лиги чемпионов пройдут с 5 по 9 мая в Дворце Спорта «Нагорный». Помимо «Нижнего Новгорода» за победу в турнире поборются «Сарагоса», «Сан-Пабло Бургос», «Тенерифе» ( все - Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Каршияка» (Турция), «Страсбур» (Франция).

Добавим, что российский клуб в четвертьфинале турнира 5 мая в 19:00 по московскому времени сыграет с «Сарагосой».