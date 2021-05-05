Сергей Кущенко: У лидеров «Нижнего Новгорода» не шли броски

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от испанской «Сарагосы» в четвертьфинале Лиге чемпионов.

«Нижнему» не хватило опыта больших игр. Обидное поражение, шансы были, но надо попадать открытые броски. Не шли броски у лидеров команды, а если «треха» у «Нижнего» не летит, то шансы на успех команды сильно снижаются», - приводит слова Кущенко ТАСС.

Напомним, что в 5 мая в Нижнем Новгороде начался «Финал восьми» Лиги чемпионов. Соревнования проходят в Дворце Спорта «Нагорный». Победитель определится 9 мая.