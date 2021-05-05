Главный тренер «Нижнего Новгорода» признан лучшим тренером Лиги чемпионов

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич признан лучшим тренером Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В голосовании болельщиков сербский специалист набрал 26 процентов голосов, опередив наставника испанского «Тенерифе» Чуса Видоррету на пять пунктов.

Напомним, что сегодня в четвертьфинале Лиге чемпионов «Нижний Новгород» уступил другой испанской команде «Сарагосе» со счетом со счетом 78:86.

Отметим также, что голосование за лучшего тренера Лиги чемпионов проходило до начала «Финала восьми» турнира, проходящего в Нижнем Новгороде с 5 по 9 мая.