«Бруклин» планирует подписать Джеймса до конца сезона

Клуб НБА «Бруклин Нетс» планирует подписать американского разыгрывающего Майка Джеймса до конца текущего сезона. Об этом сообщает Euorohoops.

Новое соглашение будет подписано 13 мая, сразу после истечения второго десятидневного контракта Джеймса с «Бруклином».

Американский разыгрывающий провел в составе «Нетс» семь игр, имея средние показатели 6,7 очка, 3,6 передачи и 1,6 подбора.

Напомним, что сезон американец начал в ЦСКА, но после ссоры с главным тренером команды Димитрисом Итудисом он принял решение покинуть армейцев и вернулся в апреле в Северную Америку.