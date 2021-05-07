Клайберн признан лучшим игроком Евролиги в апреле

Американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн стал MVP Евролиги в апреле. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В этом месяце американец провел три встречи регулярного сезона со средними показателями 10,7 очка, 3,7 подбора и 3,3 передачи. В матчах плей-офф против турецкого «Фенербахче» Клайберн набрал в среднем 21 очко, сделал 5,3 подбора и отдал 2 передачи. Напомним, что ЦСКА выиграл серию с «Фенербахче» со счетом 3-0.

«Финал четырех» Евролиги начнется 28 мая в немецком Кельне, соперником армейцев по полуфиналу будет другой турецкий клуб «Анадолу Эфес».