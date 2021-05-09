Майка Майкла Джордана была продана за рекордные 1,38 миллиона долларов

Игровая форма Майкла Джордана, в которой он выступал в сезоне-1982/1983 NCAA за Северную Каролину, продана за 1,38 миллиона долларов. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на USA Today.

Отмечается, что форма Джордана была куплена за рекордную сумму. Предыдущее достижение было установлено в октябре 2020 года, тогда майка «Чикаго Буллз» с 23-м номером баскетболиста с сезона-1986/1987 была продана за 480 тысяч долларов на аукционе Heritage Auctions.

Напомним, что Джордан является двукратным золотым медалистом Олимпийских игр (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго».