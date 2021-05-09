Источник: «Зенит» предложил Пангосу контракт с зарплатой более 1 млн евро в год

Баскетбольный клуб «Зенит» пытается сохранить канадского защитника Кевина Пангоса, предложив ему двухлетний контракт с зарплатой более одного миллиона евро в год, сообщил журналист Георге Заккас в своем аккаунте в твиттере.

По информации источника, 28-летний баскетболист еще не определился с будущим клубом, а «Барселона» уже не ведет активной борьбы с «Зенитом» за игрока.

В минувшем сезона Пангос проводил в Евролиге в среднем 29 минут на паркете, набирая за матч 13,5 очка, а также делая 6,7 передачи и 2 подбора.

Напомним, 4 мая в четвертьфинальной серии Евролиги «Зенит» проиграл «Барселоне» в решающем пятом матче (53:79).