Калниетис признан самым ценным игроком сезона в Единой лиге ВТБ

Разыгрывающий «Локомотива-Кубани» Мантас Калниетис назван самым ценным баскетболистом (MVP) завершившегося регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт лиги.

В источнике отмечается, что 34-летний баскетболист в сезоне 2020/21 установил новый рекорд турнира по передачам, совершая в среднем за игру 9,8 ассистов. Также на счету Калниетису в среднем по 9,6 очка и 3,4 подбора за матч.

«Локо-Кубань» впервые в своей истории занял второе место в регулярке Единой лиги ВТБ, одержав 18 побед в 24 матчах. Результат краснодарцев с литовцем в составе – 16 побед и четыре поражения, без него железнодорожники два раз выиграли и дважды уступили.

Сообщается, что Мантас Калниетис стал первым представителем «Локомотива-Кубани», признанным MVP турнира.