Уэстбрук и Богданович признаны лучшими игроками недели НБА

НБА опередила по одному лучшему игроку минувшей недели в Западной и Восточной конференциях.

Как сообщает пресс-служба лиги, ими стали форвард «Юты» Боян Богданович и разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук.

Хорватский баскетболист «Джаз» в среднем за игру набирал 29,3 очка, 4,5 подбора и 1,5 передачи. Во встрече с «Денвером» (127:120) Богданович набрал рекордные для себя 48 очков. «Юта» выиграла все три матча недели.

Показатели Уэстбрука на минувшей неделе составили 22,3 очка, 17,3 подбора и 18,3 передачи. Расселл догнал Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов (181) в истории. «Вашингтон» выиграл три матча из четырех за неделю.