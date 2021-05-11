Уэстбрук установил рекорд по числу трипл-даблов за карьеру в НБА

Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук установил рекорд по количеству трипл-даблов за карьеру в НБА. В матче регулярного чемпионата против «Атланты» (124:125) 32-летний игрок записал на свой счет 20 очков, 13 подборов и 21 передачу.

Очередной трипл-дабл стал для Уэстбрука 182-м за карьеру. По этому показателю он превзошел рекорд НБА, принадлежащий Оскару Робертсону.

Добавим, что Расселл в нынешнем сезоне набирает в среднем 22,0 очка, делает 11,6 подбора и отдает 11,6 передач за матч. Он стал первым игроком в истории НБА, сумевшим отдать более 50 передач и сделать более 50 подборов за три подряд игры.