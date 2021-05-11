Одиноков выставит свою кандидатуру на драфт НБА

Российский баскетболист «Химок» Владислав Одиноков принял решение участвовать в драфте НБА 2021 года.

«Решил воспользоваться возможностью выставить свою кандидатуру на драфт НБА в первую очередь для того, чтобы показать свои здоровые амбиции и веру в свой потенциал. Я много работаю и верю, что смогу попасть в сильнейшую лигу мира. Это возможность собрать информацию и продемонстрировать себя командам НБА», – цитирует форварда Eurohoops.

Отметим, что Одиноков дебютировал за «Химки» в Евролиге в матче против «Жальгириса» (70:84). Он провел на площадке 18 минут, за которые успел набрать 11 очков.

Добавим, что в текущем сезоне Единой лиги ВТБ 21-летний баскетболист провел два матча, набирая в среднем 2,0 очка и совершая 1,0 подбора.