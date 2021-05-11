Фридзон – после победы «Зенита» над «Пармой»: Счет на табло не говорит о том, что игра была легкой

Защитник питерского «Зенита» Виталий Фридзон поделился эмоциями от победы в прошедшем матче.

— Первая победа. Это начало плей-офф. Мы готовились очень серьезно к стартовому матчу. Понимали, что в плей-офф совсем другие игры. Знали, что они действуют довольно жестко, на грани фола, сами видели, сколько было остановок, потасовок за пределом игры… Счет на табло не говорит о том, что игра была легкой. Было интересно, жестко, как и бывает в матче плей-офф, — приводит слова баскетболиста телеканал «Матч ТВ».

Ответная встреча серии до двух побед пройдет в Перми 13 мая.