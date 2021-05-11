Хавьер Паскуаль: В серии 1-0, теперь надо ехать в Пермь, чтобы провести там хороший матч

Без Гилерме, Ерохина и Миранчука-младшего, со Смоловым в резерве и Мухиным в основе. К выбору Черчесова на Евро-2020 много вопросов

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список игроков для подготовки к Евро-2020. В нем хватает неожиданностей.