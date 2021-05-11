Хавьер Паскуаль: В серии 1-0, теперь надо ехать в Пермь, чтобы провести там хороший матч

Главный тренер питерцев Хавьер Паскуаль поделился эмоциями от победы.
— Мы закончили первыми регулярный сезон, начали плей-офф дома. Очень рады тому, что сделали этим вечером. В серии 1:0, теперь надо ехать в Пермь, чтобы провести там хороший матч. Уважаем «Парму», уважаем ее тренера. Понимаем, что будет сложно снова выиграть через 48 часов, но попытаемся подготовить себя, — передает слова испанца телеканал «Матч ТВ».
Добавим, что вторая встреча состоится 13 мая в Перми.
источник: Телеканал «Матч ТВ»