Казис Максвитис: Был доволен тем, как сыграли первые 17 минут матча

Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис прокомментировал поражение своей команды в прошедшей встрече.
— Был доволен тем, как сыграли первые 17 минут матча, потом чуть сказалась усталость, плохие замены не дали нам остаться в игре. Наши решения начали отставать. Пока мы атаковали так, как хотели, и того, кого хотели, результат был в нашу пользу. Потом эмоции взяли верх, и ребята стали играть по одному. Против такой команды, как «Зенит», был план как можно дольше оставаться в игре, в небольшой разнице, попытаться хорошо войти в концовку. Жаль, что не вышло. Но не вышло здесь, будем пытаться в Перми, — цитирует Максвитиса телеканал «Матч ТВ».
Добавим, что вторая встреча состоится 13 мая в Перми.
источник: Телеканал «Матч ТВ»